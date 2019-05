Le scénario catastrophe a été évité chez Veviba, en grandes difficultés depuis le scandale alimentaire: que va-t-il se passer ?

Qualibeef, l'abattoir de Bastogne qui s'appelait auparavant Veviba (touché par un scandale alimentaire l'an dernier), est au bord du gouffre financier. Il a perdu beaucoup de clients.

Un conseil d'administration, très inquiétant d'après les employés, avait lieu ce mercredi. Mais d'après nos informations, le scénario catastrophe, celui du dépôt de bilan, a été évité. C'était l'hypothèse la plus probable d'après un responsable syndical.

Finalement, l'administrateur provisoire va proposer une réorganisation judiciaire sous une autre forme. Mais il faut attendre l'approbation de la justice dans le dossier.

"On attend des nouvelles, des pistes sont encore à exploiter, on en saura plus dans les prochains jours. Pas de faillite pour l'instant, les ouvriers continuent à y croire, et on va faire notre possible pour que Veviba perdure", nous a confié Ingrid Bert, déléguée FGTB. Elle confirme que "pour l'instant, l'activité est au ralenti, l'outil fonctionne, les ouvriers sont à leur poste". Qualibeef "espérait cependant récupérer plus de clients, et avoir plus de garantie".

Un des problèmes, ce sont les scellés toujours apposés sur les congélateurs, qui empêchent Qualibeef de proposer l'ensemble de ses services aux clients.