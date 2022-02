Le Sénat américain adopte une mesure d'urgence pour éviter un "shutdown" d'ici mars

(Belga) Le Sénat américain a approuvé jeudi une mesure pour financer le gouvernement fédéral jusqu'au 11 mars. De la sorte, une fermeture de l'administration ou "shutdown", qui se profilait en fin de semaine, est évitée de justesse.

Un tel asséchement soudain des finances des services fédéraux forcerait des centaines de milliers d'employés au chômage technique. Ministères mais aussi parcs nationaux, certains musées et une multitude d'organismes seraient touchés. La mesure de financement, qui a déjà été approuvée par la Chambre des représentants, est désormais soumise au président Joe Biden. Sa signature va offrir trois semaines de répit au Congrès pour trouver une solution plus structurelle à long terme et éviter un tel scénario de paralysie. La solution d'urgence, sous forme d'une résolution, garantit que les dépenses fédérales restent largement au même niveau. La mesure a été adoptée au Sénat par 65 voix contre 27, les opposants se trouvant dans les rangs républicains. Ils critiquent des dépenses fédérales excessives et les exigences en matière de vaccination. Fin septembre, puis mi-décembre, le Congrès avait déjà évité in extremis la menace d'un "shutdown" en prolongeant le budget de 2021. (Belga)