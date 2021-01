Le taux d'épargne des ménages a fortement diminué au 3e trimestre

(Belga) Après avoir atteint un plus haut historique au deuxième trimestre, le taux d'épargne des ménages a nettement reculé au troisième trimestre, qui correspond aux mois d'été (juillet, août et septembre) et a été marqué par le déconfinement consécutif à la première vague de l'épidémie de Covid-19.

Selon la Banque nationale de Belgique, le taux d'épargne des ménages est retombé à 16,3% alors qu'il avait atteint 27,1% au deuxième trimestre, en plein confinement, et 19,1% au premier trimestre 2020. Le taux d'épargne des ménages reste toutefois supérieur de 3,3 points de pourcentage à son niveau du troisième trimestre de 2019. Au troisième trimestre 2020, le revenu disponible des ménages a grimpé de 1,6% par rapport au deuxième trimestre mais les dépenses de consommation finale ont enregistré un rebond très important de 16,6% par rapport au deuxième trimestre, conséquence directe de la suspension des mesures de confinement et de la reprise des activités économiques dites "non essentielles", observe la BNB. Les ménages ont également davantage investi au troisième trimestre, leur taux d'investissement atteignant 9,0%, contre 7,9% au deuxième trimestre. (Belga)