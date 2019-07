Légère hausse de fréquentation des centres commerciaux au second trimestre

(Belga) Les principaux centres commerciaux de Belgique ont connu un très légère hausse de fréquentation au second trimestre de 2019 avec 27, 4 millions de visiteurs, soit 0,44% de plus par rapport au deuxième trimestre de 2018, indique la fédération sectorielle BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers) mercredi.

Au cours des six premiers mois de l'année 2019, le nombre de visiteurs de ces 23 plus importants centres commerciaux était de 56,3 millions, soit une baisse de -1.74 % par rapport au premier semestre 2018. On compte parmi ces galeries commerciales l'Esplanade (Louvain-La-Neuve), Docks Bruxsel, City 2 (Bruxelles), Médiacité (Liège), Les Grands Prés (Mons), Woluwe Shopping Center (Woluwe-Saint-Lambert), Galeries Saint-Lambert (Liège), Shopping Center Belle-Ile (Liège), Shopping Nivelles et Ville 2 (Charleroi). (Belga)