Les agriculteurs européens inquiets: 99.000 tonnes de viande bovine sud-américaine pourraient bientôt inonder notre marché

Après le fameux traité commercial avec le Canade, les agriculteurs européens sont très inquiets. L'Europe est en train de négocier un accord de libre échange avec les pays d'Amérique du sud. 99.000 tonnes de viande bovine sud-américaine pourraient bientôt se retrouver dans nos supermarchés.

Cet échange sera autorisé en échange de plus d'exportation européenne de produits laitiers ou de pièces automobiles.

Une réunion est prévue ce vendredi à Bruxelles. Notre premier ministre estime que l'accord actuel n'est pas acceptable.

Le président de la Fédération Wallonne de l'Agriculture, Joseph Pontier voit ce traité d'un très mauvais oeil, comme il l'explique au micro de Bernard Lobet: "Au niveau de la viande, on parle d'importer des milliers de tonnes de viande du Brésil et bien cela inquiète fort les agriculteurs parce que on n'arrive déjà pas à écouler les produits qu'on a ici en Belgique et on veut importer de la viande qui n'est pas fabriquée avec les mêmes conditions que les nôtres."