Les annonceurs français demandent des explications à Facebook

L'Union des annonceurs, qui représente plus de 1.000 marques en France, a demandé des explications à Facebook, après une vaste polémique autour de l'utilisation de données privées issues du réseau social par la société Cambridge Analytica.

A la suite de ces révélations, certains annonceurs "ont décidé de suspendre, par précaution, leurs investissements publicitaires" destinés à Facebook, précise l'organisation dans un communiqué publié lundi. L'UDA a "sollicité une rencontre immédiate avec Facebook afin d'obtenir des explications sur les liens éventuels entre les données qui ont fait l'objet des fuites et celles collectées par la plateforme au travers de ses activités publicitaires". Le responsable de Facebook pour l'Europe du Sud, Laurent Solly, a accepté une rencontre jeudi avec l'UDA et des annonceurs, ces derniers se montrant "très déçus et inquiets", selon les termes de l'organisation. Le groupe californien est dans la tempête depuis les révélations il y a plus d'une semaine sur les pratiques de la société Cambridge Analytica (CA), accusée d'avoir récupéré à leur insu les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook et de les avoir utilisées pour peser dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Le régulateur américain du commerce (FTC) a confirmé lundi qu'il avait ouvert une enquête sur la protection des données privées par Facebook faisant à nouveau plonger le titre du groupe fondé par Mark Zuckerberg. Le consommateur "doit pouvoir choisir et contrôler l'utilisation de ses données à tout moment", insiste Etienne Lecomte, président de l'UDA, cité dans le communiqué. "L'UDA, en lien avec la Fédération mondiale des annonceurs (World Federation of Advertisers - WFA), travaille à la réalisation d'un écosystème qui place le consommateur au cœur des préoccupations de tous", dans le cadre de l'application de la nouvelle réglementation européenne sur les données personnelles, ajoute-t-il. Les marques "espèrent que les plateformes participeront à ce nouvel écosystème en prenant les responsabilités qui leur incombent compte tenu du volume important de données qu'ils traitent et de leurs positions fortes sur le marché publicitaire", conclut M. Lecompte.