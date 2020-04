Les banques augmentent les limites pour les paiements sans contact

(Belga) Les banques ont décidé d'augmenter les limites pour les paiements par carte sans contact et sans code Pin, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a annoncé lundi Febelfin.

Concrètement, la limite de transaction pour les paiements par carte sans contact et sans code Pin en Belgique est portée de 25 à 50 euros par opération. Les consommateurs ne devront saisir un code Pin que lorsqu'ils paieront plus de 50 euros. En cas de paiements successifs par carte sans contact et sans code Pin, la limite cumulée sera portée à 100 euros. "À partir du 14 avril, les terminaux de paiement aujourd'hui en service - dans le cadre des mesures de confinement actuelles - seront progressivement adaptés aux nouvelles limites", précise Febelfin dans un communiqué. Les paiements électroniques, et si possible sans contact, sont mis en avant comme un moyen de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. (Belga)