Les banques seront fermées lors du week-end de Pâques

(Belga) Les banques seront fermées les vendredi 19 et lundi 22 avril, indique mardi Febelfin, la fédération du secteur financier belge. Les paiements numériques seront parfaitement possibles ces jours-là avec carte ou via smartphone.

Febelfin conseille à chacun de planifier ses virements à temps pour éviter les mauvaises surprises. "Si vous effectuez un virement par voie numérique, la banque de votre bénéficiaire recevra normalement ce virement un jour (bancaire ouvrable) après que votre propre banque l'aura effectué. En raison du week-end prolongé, il est possible que le paiement soit reporté. Le vendredi 19 avril, durant le week-end des 20 et 21 avril et le lundi 22 avril, aucun paiement ne sera traité", précise Febelfin. En cas de virement instantané, le paiement s'effectue directement. Ce type de virement est en effet traité immédiatement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc aussi la nuit, les jours fériés et le week-end, prolongé ou non. (Belga)