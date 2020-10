Les banques seront obligées de proposer un service de base aux entreprises

(Belga) Une proposition de loi visant la création d'un service bancaire de base pour les entreprises, portée par le CD&V, a été approuvée jeudi en séance plénière de la Chambre. Ce texte doit notamment permettre à toutes les entreprises d'ouvrir un compte en banque.

Des entreprises de différents secteurs éprouvent des difficultés à accéder à des opérations de base dans une banque belge. Le football, l'Horeca, le secteur diamantaire et le secteur des libraires sont les principaux concernés. "Sans compte bancaire, il est impossible d'être un entrepreneur en Belgique", a souligné la députée CD&V Leen Dierick, auteure de la proposition. Ce service de base, qui existe pour les consommateurs, est également un moyen de traquer le blanchiment d'argent et le financement d'activités criminelles, souligne le CD&V. Il sera accessible sur demande d'une entreprise qui a subi trois rejets de la part des institutions de crédits. La proposition de loi a été adoptée à l'unanimité moins le vote contre du PTB. Les communistes ont estimé que ce texte était taillé sur mesure pour le secteur diamantaire "qui ont tellement blanchi d'argent qu'ils sont parvenus à indisposer les banques", a souligné le député Marco Van Hees. "Nous avons amendé cette proposition pour instaurer des balises", lui a rétorqué Gilles Vanden Burre (Ecolo). "Et nous avons abouti à un texte qui permet de ne pas dériver et qui répond à une demande du terrain." "L'existence d'un compte en banque permet précisément de pouvoir observer des transactions suspectes", a renchéri Benoît Piedboeuf (MR). Marco Van Hees a indiqué avoir soutenu les amendements, les jugeant toutefois insuffisants. (Belga)