Pourquoi les Belges achètent-ils de plus en plus de voitures avec une boîte automatique? (vidéo)

Les boites automatiques ont de plus en plus de succès chez nous. Selon des chiffres publiés par nos confrères de la DH, plus d'un tiers des voitures neuves vendues l'an dernier en étaient équipées. Le chiffre exact est de 34%, une première en Belgique.

Pour l’année 2017, pas moins de 186.000 voitures équipées d’une boîte automatique ont été immatriculées en Belgique. On peut parler d’une nouvelle tendance si on compare avec les chiffres de 2010. À l’époque, seule une voiture sur dix était équipée de ce type de boîte automatique.

Comment l’expliquer? Selon les constructeurs, c’est avant tout une question de confort. Avoir une pédale d’embrayage en moins est plus reposant surtout quand on est coincé dans des embouteillages. Le désavantage historique de la boîte automatique était la consommation du véhicule qui en était muni.

À présent, ce n’est plus le cas, selon les constructeurs. Conséquence: les automobilistes sautent le pas et s’offrent une voiture avec boîte automatique de plus en plus souvent. Cela a un coût supplémentaire: entre 1000 et 2.500 euros selon le modèle.