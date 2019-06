Les Belges commandent de plus en plus leur nourriture en ligne: quel est leur profil?

Vous achetez peut-être vous aussi de plus en plus de nourriture sur internet? Selon Comeos, 3 Belges sur 10 ont commandé un repas en ligne au cours des 12 derniers mois. En 8 ans, le nombre de commandes de ce type a été multiplié par 4.

Ce n'est pas encore l'heure de pointe, et déjà une nouvelle commande vient d'arriver chez Mex Y Fresh, un restaurant mexicain de Liège. Ici, un client sur trois est virtuel. Le système de livraison a permis de développer l'établissement, au point qu'il ne pourrait plus s'en passer. "En un an, la livraison a doublé, donc on a fait +119%, c'est énorme", commente Nicolas Brumioul, le patron.

Les achats alimentaires sur internet explosent en Belgique. Selon un récent sondage, 30% des Belges affirment avoir effectué au moins un achat de nourriture via le net lors des 12 derniers mois, or ils n'étaient que 20% l'an dernier.





Un désir de facilité

Leur profil: il s'agit souvent de jeunes, célibataires, pressés, qui se décident à la dernière minute. "Il y a vraiment, on le remarque, un désir du consommateur de la facilité. L'idée, c'est de pouvoir gagner du temps pour faire autre chose, parfois même pour pouvoir préparer soi-même des repas en ayant tout livré chez soi", explique Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos (Fédération belge du commerce et des services).





Fini la corvée des courses?

Les grandes surfaces profitent elles aussi de l'e-commerce. Leur cible: plutôt les jeunes couples avec enfant. Pour eux, des paniers complets, des repas faciles à cuisiner. D'ailleurs, certains distributeurs ont augmenté leur chiffre d'affaires de plus de 20% dans ce secteur par rapport à l'an dernier. La corvée des courses, ce n'est pas encore terminé. Mais avec les offres en ligne, on s'y prépare.