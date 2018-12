Les Belges envoient leurs voeux de Noël essentiellement via les réseaux sociaux

(Belga) Les voeux de Noël se sont échangés cette année essentiellement via les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, Twitter ou autres, ressort-il des chiffres récoltés par les opérateurs télécom. Le trafic de data continue à augmenter, alors que le nombre de sms envoyés continue à diminuer.

Chez Proximus, le volume de data enregistré entre le 24 décembre à 20h et le 25 à 8h est en hausse de 48% par rapport à 2017 à 87.781 gigabyte. Le nombre de sms a diminué de 10% à 6.498.600. La tendance est la même chez Orange qui a enregistré plus de 96.000 gigabyte en volume data mobile sur son réseau, soit une augmentation de plus de 78% par rapport à 2017. Les clients Orange ont aussi envoyé 6 millions de sms, soit 13% de moins qu'en 2017. Orange a également noté 1,4 million d'appels, 33% de plus que l'an dernier. Un cinquième de ces appels s'est effectué via la 4G. (Belga)