Les bières spéciales belges CARTONNENT: Delhaize a quadruplé ses ventes en 8 ans

En 8 ans, Delhaize a constaté une augmentation de 225% des ventes de bières régionales. Cette augmentation est due à la large gamme et au fait que les consommateurs accordent plus d’importance aux produits traditionnels et locaux. "Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, Delhaize observe également qu’un retour au local et belge est privilégié par les individus. En effet, consommer local permet de venir en aide aux plus petits brasseurs et à compenser pour les pertes en revenu liées à la fermeture de l’HoReCa", précise l'entreprise de grande distribution.