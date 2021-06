Les box repas n’ont jamais eu autant de succès: Bruno Wattenbergh explique pourquoi

Dans sa chronique BEL RTL Eco ce matin, Bruno Wattenbergh a évoqué la consommation alimentaire et plus particulièrement le succès des box repas.

Selon Gondola, le magazine du commerce, les consommateurs ont dépensé l'an passé en Belgique un budget deux fois plus élevé en boîtes repas qu’en 2019. Une augmentation plus précisément de 111%.



Est-ce l’effet COVID ?



Il est plus que probable qu’il y ait eu un effet COVID l’année passée. On a notamment constaté qu’à chaque confinement, plus de Belges ont adopté ces box repas. Le COVID a clairement accéléré l’adoption de ces box par un nombre croissant de Belges. Néanmoins, le marché était déjà structurellement en croissance et aurait explosé même sans le COVID.

Pourquoi une telle certitude sur cette croissance ?

Parce que dans d’autres pays voisins, le marché était déjà beaucoup plus mature qu’en Belgique. Aux Pays-Bas par exemple, où déjà avant la crise, le marché était déjà mature. La part des boîtes repas dans les dépenses totales de consommation des ménages aurait plus que doublé. Les chiffres tendent à démontrer que ces boites repas représenteraient déjà près de 3% du chiffre d'affaires cumulé des dix plus importants supermarchés de notre pays. C’est gigantesque, mais si la croissance est constatée dans les 3 régions du pays, elle l'est surtout en Flandre.

Pourquoi les supermarchés n’en profitent pas pour proposer également des boites repas ?



Colruyt, Carrefour et Delhaize avaient déjà lancé leurs propre concept de box il y a 5 ans déjà. Mais avec un faible succès. Elles comptent donc bien sur 2021 pour tenter de rattraper leur retard.



En 2019, 4,6% des Belges avaient déjà acheté au moins une box repas. L’année passée, 9,8%. Presque un Belge sur dix. Et le montant moyen des achats des personnes commandant des boîtes repas est de 62€ par semaine sur la base des 52 dernières semaines (mai 2020 à avril 2021). Ce n’est clairement pas à portée de toutes les bourses. Les prix s’étendent entre 38€ et 57€ pour 3 repas par semaine pour deux personnes, hors rabais et promotion.



Si vous allez au-delà du prix de base de la nourriture, si vous prenez en compte la recette, facile et souvent goûteuse, le choix du type de nourriture, vegan, végétarien, etc., la livraison, le temps gagné à vous déplacer pour faire les courses, la gêne de ne pas avoir d’idée de repas, et bien vous avez toutes les valeurs perçues par les clients qui achètent des box et qui pensent que cela vaut le prix payé.