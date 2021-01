Les centrales nucléaires disponibles deux jours sur trois en 2020

(Belga) En 2020, les sept réacteurs nucléaires belges ont été opérationnels pour la production d'électricité pendant 62,3 % du temps, rapporte Le Soir jeudi.

Le relevé des jours d'activité et d'arrêt réalisé par le quotidien révèle que les centrales ont été disponibles deux jours sur trois au cours de l'année passée. Les réacteurs de Doel 1 et 2 et Tihange 1 ont été à l'arrêt durant de longs mois dans le cadre de la prolongation de leur durée de vie. Au moins quatre réacteurs ont néanmoins tourné ensemble pendant quasi toute l'année. Il n'y a eu toutefois qu'un stop non programmé. Le Soir qualifie le bulletin "en demi-teinte" en ce qui concerne la disponibilité des centrales nucléaires: si les réacteur ont été opérationnels pendant 62,3 % du temps, c'est moins bien qu'en 2019 (77,8 %), mais mieux qu'en 2018 (50,5 %). Les critères internationaux de disponibilité des réacteurs nucléaires se situent autour de 80 %. (Belga)