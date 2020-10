Les coiffeurs accueillent moins de clients et craignent un reconfinement

(Belga) En raison de la pandémie de coronavirus, les coiffeurs voient une baisse importante du nombre de leurs clients, indique jeudi la fédération des coiffeurs Coiffure.org.

Selon une enquête menée par la fédération, 15% des coiffeurs ont perdu plus de 30% de leur chiffre d'affaires en juillet et en août, 24% ont perdu de 20 à 30% et 27% de 10 à 20% de leurs revenus. "Les gens ont peur d'aller chez le coiffeur", explique le président Jef Vermeulen. Pourtant, le risque de contamination y est faible, selon le secteur. L'accès aux salons est restreint et le coiffeur comme le client portent un masque. Les salons qui travaillent avec du personnel sont particulièrement touchés: 42% d'entre eux ne fonctionnent toujours pas à effectifs complets et 13% ont dû licencier des collaborateurs. L'organisation professionnelle redoute une vague de faillites en cas de nouveau confinement. (Belga)