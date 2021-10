Les comptables, surchargés, font face à des bugs des sites web de l'administration fiscale: "Nous allons croiser les doigts"

Les comptables sont dans le rush, comme chaque automne. Ils ont encore la possibilité de rentrer les déclarations fiscales ou TVA, notamment celles des entreprises. Et plusieurs témoins nous l'ont confirmé: tout se fait en ligne, et il y a beaucoup d'erreurs sur les sites de l'administration fiscales.

"C'est au niveau de l'identification" du comptable (via itsme ou un lecteur de carte d'identité) qu'il y a parfois des problèmes, nous a confié Clémentine. Ce fut le cas lors de notre visite.

D'autres problèmes se posent "lorsqu'on dépose la déclaration": il y a très souvent des messages d'erreur, ou des délais d'attente importants. "On se fait éjecter", et il faut tout recommencer. Dès lors, "on essaie de se connecter en fin de journée ou en soirée, quand il y a moins de monde". Lors de notre visite, néanmoins, ça fonctionne: "Nous allons croiser les doigts… La déclaration a été souscrite avec succès… C'est un miracle", nous explique Clémentine, stagiaire.

Le SPF Finances, que nous avons contacté, n'a pas constaté de problèmes particuliers sur ses plateformes.