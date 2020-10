Les comptes d'épargne de Triodos passent à un taux d'intérêt nul

(Belga) La banque Triodos ramènera, le 7 décembre prochain, le taux d'intérêt sur l'épargne existante à 0%, "afin de pouvoir poursuivre de manière équilibrée son rôle de banque la plus durable", annonce-t-elle lundi. Pour ce faire, elle passera de comptes d'épargne réglementés à des comptes d'épargne non-réglementés, pour lesquels le taux d'intérêt minimal de 0,11% ne s'applique pas. Au-delà de 500.000 euros d'épargne, Triodos appliquera un taux d'intérêt négatif de -0,5%.

"La faiblesse persistante des taux d'intérêt et la forte augmentation des coûts dans le secteur sont à la base de la décision", explique la banque. "Le modèle bancaire durable et éthique de la banque Triodos repose sur l'équilibre entre l'impact sociétal, le risque et le rendement. Nous modifions notre offre en matière d'épargne afin de préserver cet équilibre", commente dans un communiqué Thomas Van Craen, directeur de Triodos Belgique. La banque a informé ses clients aujourd'hui, par courrier postal et par e-mail, de la clôture définitive de leur compte d'épargne Triodos actuel (réglementé) le 7 décembre prochain. Jusqu'au 1er décembre, les épargnants de Triodos ont la possibilité de faire transférer leur épargne sur le nouveau compte d'épargne durable de la banque Triodos ou sur un autre compte d'épargne. "L'évolution de l'offre d'épargne signifie que la banque Triodos ne versera plus le taux d'intérêt minimal de 0,11% (0,01% de taux de base et 0,10% de prime de fidélité) qui s'applique aux comptes d'épargne réglementés sur le montant de l'épargne." Le taux d'intérêt nul sera d'application pour les comptes abritant au maximum 500.000 euros, montant à partir duquel la banque appliquera un taux d'intérêt négatif de -0,5%. (Belga)