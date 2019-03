Les congés des douaniers suspendus dans l'attente du Brexit

(Belga) Le service belge des Douanes et Accises prend ses précautions alors que le Brexit approche. Entre le 26 mars et le 5 avril, les agents ne pourront pas prendre congé, écrit Het Laatste Nieuws jeudi.

Tous les membres du personnel des Douanes et Accises recevront une note cette semaine leur expliquant quelques lignes directrices: "notre administration se prépare à un 'hard Brexit'. La hausse importante des contrôles va demander une capacité maximale de notre part. Pendant les semaines critiques, nous allons occuper davantage de douaniers. C'est pour cette raison que les congés seront temporairement limités." Concrètement, les douaniers ne pourront pas prendre congé entre le 26 mars et le 5 avril. Le jour officiel de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est le 29 mars. L'administration attend aussi une main d'oeuvre supplémentaire. "Le gouvernement a donné son feu vert en janvier pour l'engagement de 141 'douaniers du Brexit', et 245 plus tard", indique le SPF Finances. "Ces engagements s'ajoutent aux remplacements de travailleurs partant à la retraite." (Belga)