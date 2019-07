Les dépenses liées au vieillissement augmentent, mais la pauvreté des pensionnés diminue

Selon une étude parue ce matin, les dépenses liées au vieillissement atteindront un pic en 2040. Le risque de pauvreté des pensionnés, lui, diminue.

Selon une nouvelle étude du Comité d’étude sur le vieillissement, les dépenses liées au vieillissement vont atteindre un point culminant en 2040…





Il faut plus de personnes sur le marché du travail



Les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront près de 25 % de la population en 2060… 9,1 % d’entre elles auront plus de 80 ans. Cette situation engendrera plus de dépenses sociale. Ce n'est pas un mystère, selon Daniel Bacquelaine, ministre des pensions. "On sait qu'à la fois en soin de santé et en pension, l'évolution démographique fait que nous sommes confrontés à des coups importants."



Ces coûts atteindront donc un point culminant en 2040. Pour Philippe Donnay, vice-président du comité d'études sur le vieillissement, il faut davantage de personnes sur le marche du travail.



"C'est maintenant qu'il faut y penser pour qu'il y ait de plus en plus de monde au travail. Notre taux d'emploi est encore trop faible : nous sommes à moins de 70%. Or, dans la stratégie de Lisbonne de l'Union européenne, la Belgique s'était engagée à avoir un taux d'emploi de plus 73% en 2020."



Les dépenses sociales liées au vieillissement de la population représenteront 27, 6 % du PIB en 2070 selon le comité.





Une pension à minimum 1500 euros



Bonne nouvelle selon ces projections : le risque de pauvreté des pensionnés diminue. L’augmentation du nombre de femmes percevant une retraite, l’allongement des carrières et la hausse des pensions réduisent le risque de pauvreté.



"Si on augmente durant la prochaine législature de la même façon que ce que l'on a fait durant cette législature, on arrivera à une pension minimum de 1500 euros, qui est un objectif à moyen terme", explique Daniel Bacquelaine.



Les défis à venir sont : le budget santé, avec les soins pour faire face à la perte d’autonomie et à la fin de vie.