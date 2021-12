Les entreprises font monter les enchères pour garder leurs talents...mais pas forcément via le salaire

Dans les entreprises, c’est la guerre des talents. Certaines mettent la barre de plus en plus haut pour attirer et garder leurs talents. Et pas forcément via le salaire mais plutôt les avantages sociaux. C'est ce qu'explique Bruno Wattenbergh dans sa chronique Eco sur Bel RTL.

Pour récupérer les meilleurs talents, certaines grandes entreprises font monter les enchères, mais pas nécessairement les salaires. Au-dessus d’un certain salaire, les augmentations ne sont plus nécessairement la priorité pour avoir envie de rester dans un job. Il existe des demandes plus prioritaires qu’une augmentation, ce sont les avantages extra-légaux. Le covid avait fait évoluer les demandes des travailleurs en avantages extra-légaux.

Quels sont ces avantages souhaités par les travailleurs aujourd’hui ?

Toutes les assurances santé pour soi-même et sa famille. Mais aussi la mobilité douce, l’assurance groupe et les congés supplémentaires. Mais certains employeurs vont beaucoup plus loin. L’excellent Michel Lauwers dans l’Echo pointait hier trois entreprises particulièrement créatives au niveau des avantages extra-légaux et qui en profitaient pour favoriser l’inclusion et l’égalité des genres.

Quelles sont ces entreprises et quels sont les avantages qu’elles ont choisi d’accorder à leurs travailleurs et travailleuses?

Solvay, ABInbev et Volvo Cars à Gand. Trois très grosses entreprises industrielles avec des milliers de travailleurs. Elles se battent pour recruter les meilleurs talents. Et la première stratégie d'une entreprise quand elle fait face à une guerre des talents, c'est de ne pas perdre ceux qui sont déjà dans la boite. Ces trois entreprises visent non seulement à attirer de jeunes talents des deux genres, hommes et femmes. Ils doivent donc aussi se soucier de ces talents qui plus tard feront des enfants.

AB InBev porte ainsi le congé de maternité à 26 semaines, entièrement rémunérées. C'est 11 semaines de plus que le prescrit légal. l'entreprise porte également le congé de naissance pour les co-parents à quatre semaines. Et, lors du retour au travail après une naissance, elle propose au travailleur une "période de redémarrage" où il ne prestera que 75% de ses heures pendant deux mois tout en conservant l’intégralité de son salaire.

D'autres exemples d'avantages?

Chez Solvay, les pères ont désormais droit, comme les mères, à un congé de 16 semaines tout en gardant 100% de leur salaire.

Volvo Gand de son côté fait bénéficier ses employés des principes suédois, c'est-à-dire un congé de 24 semaines avec 80% du salaire de base pour les parents. Ils peuvent en plus prendre ce congé quand ils veulent jusqu’à 3 ans après la naissance.

Il y a également beaucoup d’autres exemples d’entreprises qui poussent le curseur des avantages extra-légaux. Elles dépendent bien sûr des talents et elles souhaitent donc soigner leur image et leur attractivité. Tout en accordant une grande importance aux femmes et à la famille.

Cela va dans le bon sens bien sûr, avec peut-être un bémol, ça peut créer un marché de l’emploi à deux vitesses. Les plus petites entreprises ne pouvant pas payer ou assumer fonctionnellement ce type d’avantages.