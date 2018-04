Les étudiants de 16 et 17 ans peuvent désormais aussi travailler le dimanche

(Belga) Ce dimanche, pour la première fois, les étudiants jobistes pourront travailler dans les commerces de détail et dans les grands magasins à partir de 16 ans et non plus 18, se réjouit vendredi l'Union des Classes moyennes (UCM), après la publication mardi d'un arrêté royal en ce sens. Cet assouplissement était une demande de l'organisation qui estime qu'il "facilitera la vie des commerçants".

Le travail est désormais autorisé dès 16 ans le dimanche dans les commissions paritaires 201 (commerce de détail indépendant), 202 (commerce de détail alimentaire), 311 (grandes entreprises de vente au détail) et 312 (grands magasins). Jusqu'à présent, les étudiants devaient avoir au moins 18 ans pour effectuer du travail dominical. (Belga)