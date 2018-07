Les festivaliers dépensent 30 euros par jour dans les commerces locaux

(Belga) Les festivaliers dépensent en moyenne 29,92 euros par jour dans les commerces locaux lors de festivals, ressort-il d'une enquête sur les publics des festivals de musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles relayée par L'Avenir, vendredi. Les visiteurs dépensent aussi 22,65 euros en nourriture et 30,52 euros en boissons sur le site de l'événement.

L'enquête a été réalisée par Maud Van Campenhoudt, chercheuse en sociologie à l'Université catholique de Louvain, auprès de 2.703 festivaliers sur 27 festivals différents. Elle est publiée par l'Observatoire des politiques culturelles. Les festivals sont un des leviers de la politique culturelle sur laquelle misent de plus en plus de communes pour se redynamiser et renforcer leur attractivité. Des investissements à long terme qui peuvent apporter de bons retours, puisque le secteur culturel, au sens large, pèse plus dans le PIB national que le secteur automobile, souligne Michel Guérin, le directeur de l'Observatoire des politiques culturelles, cité par L'Avenir. (Belga)