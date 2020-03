Les forestiers touchés par la peste porcine vont pouvoir retourner en forêt... pour rien? "On est vraiment dans le caca"

La ministre wallonne de l’environnement a expliqué hier que les exploitants forestiers pourraient retourner dans les zones infectées par la peste porcine africaine à partir d’avril. Pour le secteur du bois, ces mesures ne sont pas suffisantes et interviennent trop tard, 16 mois après la fermeture de la zone.

Les exploitants sont dépités. Premièrement parce qu’après un an et demi sans avoir pris soin de leurs arbres, ceux-ci sont dans état pitoyable. "Au mois de septembre (2018, ndlr), la peste porcine africaine nous tombe dessus. Nos forêts sont calées. Le scolyte (insecte ravageur, ndlr) se multiplie par trois puisqu’on ne peut pas intervenir. Une chance pour nous on a trouvé un marché avec les Chinois. Marché qui se ferme à cause du Coronavirus. Les tempêtes, on vient d’avoir trois coups de vent l’un derrière l’autre, couronnent le tout. Ben on est vraiment dans le caca maintenant, on n’a plus de solution (…) Ce qu’on va découvrir dans les bois : du bois pourri, du bois qui est passé, qui est foutu… mais qui a été payé", montre Frédéric Magnette, un exploitant agricole et forestier.

D’autres ne comprennent pas la date d’avril : "Il faut que ce soit fait dans les 24h", estime Yvon Collard, également exploitant forestier. Il est rejoint par Christophe Rongvaux, un des rares comme ses collègues à ne pas avoir encore fait faillite depuis le début de la crise. "Si avant un mois on retrouve un sanglier positif quelque part, il y a aura de nouveau un nouvel arrêté ministériel qui nous refermera la forêt. On sera repartis pour un an passé. Là on n’en sortira pas. Ça ne sera plus possible."

Et si le bois est encore exploitable, "il faut qu’au mois de septembre, il y ait des ventes de bois. Sinon c’est la mort des exploitants forestiers. Mais il y a tous ceux qui travaillent en forêt. Ça veut dire des milliers de personnes qui vont tomber", prévient encore M. Collard.

Enfin, sur les 30.000 ha interdits, les milliers de particuliers qui coupent leur bois pour se chauffer ne pourront, eux, toujours pas accéder à leurs parcelles.