Les "lutins du Père Noël" s'activent dans les centres de tri de Bpost: voici comment vos cadeaux vont arriver jusque chez vous

À 4 jours du réveillon de Noël, les préparatifs s'intensifient. La hotte du Père Noël se remplit, notamment grâce au travail des "lutins", c'est-à-dire des travailleurs du centre de tri de Bpost à Tinlot (province de Liège). Ces centres débordent de cadeaux commandés en ligne. RTL info a suivi ce matin l'effervescence dans cette véritable fourmilière. Les journées sont longues : le tri commence à 6h du matin. Les paquets sont triés sur les tapis de tri de 6h à 7h, grâce à 45 travailleurs.

Ensuite, les facteurs chargent les colis dans leur camionnette et démarrent leur tournée. "On s'est organisé, on a renforcé les équipes", explique Jean-François Rizak, le responsable du centre de tri. "Il y a quatre personnes supplémentaires au niveau de la distribution. Avant le Black Friday, on tourne à 1.500 colis par jour. Maintenant, on est à 2.900."

Selon la porte-parole de Bpost, la période de rush de Noël a commencé un peu plus tôt que d'habitude, avant le Black Friday. La société fait appel à des travailleurs temporaires en CDD, ou des intérimaires, pour faire face au flux de colis. "On a également 3 à 4 fois plus de lettres en cette période", explique la porte-parole. "Les cartes de voeux fonctionnent toujours."





Un fois les colis triés et chargés, c'est la cours pour Eddy, facteur à la poste depuis plus de 23 ans. "J'ai 85 colis aujourd'hui, je tourne à plus ou moins 100 en ce moment. C'est une période très chargée, en colis, c'est la folie." En temps normal, Eddy livre 50 à 60 colis. "Il faut bien s'organiser", rajoute-t-il. "Quand il y a un enfant qui vient chercher son colis, ils sont contents de nous voir, ils attendent le facteur."

L'enjeu est énorme: la plupart des foyers espèrent recevoir leur colis pour avant le réveillon, afin qu'il puisse trôner sous le sapin.