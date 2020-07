Les 25 magasins Camaieu de Belgique en grève ce lundi

Une soixantaine de membres du personnel des magasins Camaieu étaient présents lundi matin devant le siège social de la chaîne en Belgique, rue Neuve à Bruxelles. Les 25 implantations belges sont en grève, ainsi que les trois établissements luxembourgeois. La CNE dénonce le silence radio de la direction française après l'annonce du redressement judiciaire de Camaieu France.







Le 27 mai, la marque française était mise en redressement judiciaire. Si quelques repreneurs se sont déclarés ces dernières semaines, aucune information sur des projets d'avenir reprenant les magasins de Belgique n'est parvenue. "Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'avoir de vraies réponses de la direction française, si elle compte réellement nous garder ou pas, et de lancer enfin une procédure de redressement judiciaire en Belgique, pour qu'on puisse avoir un administrateur délégué et de véritables négociations avec les futures repreneurs en vue de sauver les magasins.

On est face à du personnel extrêmement qualifié et des magasins très bien situés donc on est sûrs de pouvoir sauver le projet, par les actionnaires actuels ou par d'autres", a indiqué Jalil Bourhidane, secrétaire permanent CNE. Les 25 établissements belges comptent au total 130 travailleurs. Depuis l'annonce de la grève, la direction est un peu sortie de son silence, ajoute le syndicaliste, "en annonçant qu'elle allait lancer la procédure de redressement en Belgique mais on n'a ni date ni interlocuteur". Une assemblée du personnel doit avoir lieu ce lundi à 11h00 pour présenter la situation et préparer l'avenir. "Tant qu'on a pas d'avancées, on continuera à sa battre mais c'est à l'assemblée de décider les modalités de l'action", a conclu M. Bourhidane.





© CNE