Les magasins physiques belges peuvent désormais vendre sur Zalando: comment ça marche ?

La plateforme en ligne Zalando annonce mercredi lancer son programme Connected Retail en Belgique. Il permet aux détaillants de toutes tailles de connecter leurs magasins physiques directement à la plateforme et de vendre leurs produits en ligne aux millions de clients Zalando.

Les clients belges pourront trouver et soutenir les vendeurs locaux grâce à une option de filtrage permettant de rechercher les articles expédiés directement par les magasins de leur région, explique la plateforme. Les détaillants bénéficieront également de commissions réduites et de versements hebdomadaires jusqu'à la fin de l'année.

"Les détaillants lifestyle en Belgique peuvent commencer à vendre en quelques jours, tester le modèle sans risque et générer une croissance rentable", explique Carsten Keller, directeur général du programme. "Connected Retail est - notamment en période de confinement - devenu un moteur de croissance pour plus de 4.000 magasins physiques en Europe."

Dans son programme, Zalando indique fournir le logiciel de connexion, le contenu en ligne, les services de paiement, le service clientèle et une assistance dédiée par le biais d'un gestionnaire de compte personnel entre autres. C&A est l'un des premiers partenaires de Connected Retail en Belgique. Zalando collaborera également avec bpost pour les livraisons et les retours de colis.

La plateforme ambitionne d'attirer plus de 6.000 magasins et compte investir 50 millions d'euros dans Connected Retail en 2021. Le réseau comprend actuellement plus de 4.000 magasins actifs sur douze marchés européens.

Rappelons cependant que certains "petits" indépendants qui comptent trop sur des mastodontes en ligne pour vendre (Zalando mais aussi Instagram ou Facebook) peuvent devenir très dépendants de ces plateformes. Si elles changent leurs algorithmes ou leurs règles, si elles augmentent leurs tarifs, c'est tout un équilibre économique qui est fragilisé. Il faut donc anticiper.