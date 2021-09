Les magasins "Planet Parfum" changent de nom

Les enseignes Planet Parfum en Belgique et Milady au Grand-Duché du Luxembourg changeront de nom le 1er octobre et deviendront "April", annonce jeudi le groupe propriétaire Bogart dans un communiqué. Il exploite déjà ses parfumeries sous ce nom en France, en Israël et aux Emirats arabes unis.

Le groupe a récemment ouvert trois magasins en Belgique et ajoute que d'autres ouvertures peuvent être ou sont à l'ordre du jour. Bogart possède plus de 400 parfumeries et drugstores dans six pays (Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, Israël, Emirats Arabes Unis) et emploie 2.200 personnes. Sur le territoire belgo-luxembourgeois, le nombre d'employés représente 449 personnes pour Planet Parfum et 390 personnes pour Di. Le groupe compte 97 points de vente et 33 instituts en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg. L'enseigne dit représenter 20% du marché belge des parfums et cosmétiques.