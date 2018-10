Les notaires belges sont parmi les plus chers d'Europe: chacun d'entre eux réalise en moyenne 300.000 euros de BÉNÉFICES par an

Les tarifs des notaires en Belgique pour l'immobilier sont parmi les plus élevés d'Europe. Les tarifs pour les transactions qui n'ont pas de lien avec l'immobilier sont comparables et sont un peu moins élevés pour les héritages, selon une étude comparative menée dans 22 pays européens par Frank Verboven (KU Leuven) et Biliana Yontcheva (WU Vienne).

La Belgique compte près de 1.600 notaires et environ 7.000 collaborateurs équivalents temps plein. La Belgique a par ailleurs le deuxième plus grand nombre de notaires par habitant d'Europe après Malte. Le chiffre d'affaires du secteur est estimé à 1,1 milliard d'euros ce qui est du même ordre que les dépenses publiques octroyés à la justice.

"Ces neuf dernières années, le secteur a crû de 30% environ. La croissance est en ligne avec la hausse des transactions immobilières durant cette période", expliquent les chercheurs.

En 2016, un notaire belge a réalisé en moyenne 300.000 euros de bénéfices mais ceux-ci varient considérablement. Un quart des notaires gagne moins de 200.000 euros et un sur quatre plus de 450.000 euros.