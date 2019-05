Les nouveaux billets de 100 et 200 euros en circulation

(Belga) La Banque nationale (BNB) a dévoilé mardi les nouveaux billets de 100 et 200 euros. Ces billets présentent des signes de sécurité plus avancés que les précédentes versions, des signes perceptibles en regardant les billets, en les inclinant ou en les palpant.

Toutes les banques centrales de la zone euro ont présenté mardi ces nouvelles coupures. Celles-ci seront progressivement introduites dans le circuit des paiements. Les nouveaux billets ont des dimensions différentes de celles des anciens. Dorénavant, ils sont aussi larges que le billet de 50 euros. "Ainsi, ces coupures sont mieux adaptées au porte-monnaie ou au portefeuille et sont donc moins exposées à l'usure", selon la BNB. Le billet de 100 euros est le troisième billet de banque le plus utilisé dans la zone euro, après ceux de 50 et 20 euros. Selon la BNB, ce sont principalement les personnes âgées qui ont recours au cash. Billets et pièces sont surtout utilisés pour des petits montants. (Belga)