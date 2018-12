Les offres promotionnelles se multiplient sur les voitures: vaut-il mieux acheter maintenant ou attendre le salon de l'Auto?

Faut-il vraiment attendre le salon de l'Auto pour acheter une voiture au meilleur prix ? En cette fin d'année, les concessionnaires font aussi de belles remises. Et si l'on est flexible, cela peut s'avérer aussi avantageux que les conditions salon.

Sur tous les sites de marques automobiles, des actions sont visibles au premier coup d’œil. Mais pourquoi de telles conditions à trois semaines du salon ? "Un certain nombre de clients veut pouvoir disposer de leur voiture assez rapidement après le salon. S'ils doivent attendre après le salon pour commander leur voiture, on reporte d'autant la date de livraison de la voiture. Ils sont donc intéressés de connaître les conditions avant, de façon à ne pas se sentir floué, ou déçu, en se disant qu'ils auraient peut-être dû attendre ce moment là", a indiqué Christophe Weerts, porte-parole de BMW, à nos journalistes Gautier Falque et Denis Caudron.

Alors justement, faut-il attendre le salon pour acheter ? Et bien, pas vraiment. Les conditions sont les mêmes. Chez les concessionnaires, vous pouvez même profiter d’autres actions. Cette fois, sur les voitures de stock. "Les voitures de stock, elles existent. Donc elles sont déjà configurées à l'avance. Et là c'est au client à se conformer à la voiture qu'il voudrait avoir, mais aussi en fonction de ce qui existe déjà", a ajouté Christophe Weerts.

Aujourd’hui, chez le concessionnaire, vous pouvez donc profiter de deux types de conditions. Plutôt avantageux donc. Mais cela a-t-il du coup un impact négatif sur les ventes pendant le salon ? Et bien non, c’est même le contraire. "Pour le salon de l'Auto, c'est très positif au niveau de la communication et au niveau marketing de déjà entendre régulièrement le mot 'salon'", a confié Pierre Lalmand, directeur général du salon de l'Auto.

Aujourd’hui, l’avantage du salon est donc de pouvoir comparer entre différentes marques à un même endroit. Et profiter d’actions sur des voitures… sur mesure.