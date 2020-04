Les plateformes web agissent contre les escroqueries

(Belga) Les plateformes de vente en ligne ou de médias sociaux Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish et Yahoo ont répondu favorablement à l'appel de la Commission européenne contre les escroqueries aux faux produits coronavirus (masques buccaux, gants, désinfectants), a indiqué vendredi le commissaire Didier Reynders, en charge de la protection des consommateurs.

Elles ont mis en place des canaux de communication spécifiques pour accroître la coopération avec les autorités nationales de défense des consommateurs et ont détaillé les mesures prises pour lutter contre ces pratiques trompeuses et ces escroqueries. La Commission avait alerté ces plateformes en leur rappelant leurs obligations. Pour M. Reynders, il s'agissait de construire "une alliance forte" avec les autorités nationales. Les mesures prises visent à éliminer de manière proactive les publicités trompeuses et les produits miracles reposant sur des allégations sanitaires non étayées. La surveillance du contenu est également renforcée, qu'elle soit automatisée ou humaine. Certaines plateformes ont même temporairement interdit la vente ou la publicité de masques ou de désinfectants. Des contrôles spécifiques visent également les augmentations de prix et les promotions. (Belga)