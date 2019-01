Les PME ont la cote en Belgique: voici les secteurs qui fonctionnent le mieux à Bruxelles et en Wallonie

Les PME (Petites et moyennes entreprises) sont en bonne santé ! C’est particulièrement le cas en Wallonie : 8 PME sur 10 ont un fort potentiel de croissance ET un risque faible de faillite d’après des chiffres de l’Union des Classes Moyennes. Construction, services, industrie sont parmi les secteurs les plus porteurs.

La santé financière des petites et moyennes entreprises en Belgique est bonne et progresse depuis 2013. Un constat du rapport annuel réalisé par l’Union des Classes Moyennes, avec son homologue flamand (Unizo) et le bureau d’informations commerciales Graydon.

C’est en Wallonie qu’il y a le plus de PME avec un faible risque de faillite et un potentiel de croissance élevé (78%), devant la Flandre (75%) et Bruxelles (62%).

Seuls 11% des PME en Belgique ont un risque élevé de faillite et un potentiel de croissance limité. Et la tendance est à la baisse : il y a dix ans (en 2008), il y avait encore 18% de PME belges à haut risque de faillite.



L'Horeca reste fragile

Le secteur le plus porteur des PME à Bruxelles est la construction, suivi des services et du commerce de détail. En Wallonie, c’est l’industrie, suivie des services et de la construction. Le secteur le plus fragile financièrement reste l’Horeca : les hôtels, restaurants et cafés.

La productivité des salariés diminue. Autrement dit la valeur ajoutée par rapport au coût de la main d’œuvre diminue. D’abord parce qu’il y a des métiers en pénurie, où les salaires doivent être attractifs et restent donc élevés. Deuxième raison : les charges sur les bas salaires sont encore trop élevées.

Il y a 1.130.000 PME actives en Belgique, dont 580.000 sous forme de société et 550.000 sous forme d’entreprises individuelles (personne physique).