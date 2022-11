Les primes d'assurance-incendie augmenteront de 10,8% en 2023

(Belga) Les primes d'assurance-incendie augmenteront de près de 11% en 2023 en raison des prix des matériaux de construction qui ont flambé ces derniers mois, rapporte L'Echo dans son édition de mercredi.

Le montant des primes d'assurance-incendie est lié à l'indice Abex. Celui-ci, calculé deux fois par an aux mois de mai et de novembre en fonction de l'évolution des prix de la construction, s'est établi à 1.004 fin novembre 2022, contre 906 en novembre 2021, soit une hausse annuelle de 10,8%, contre 5,6% l'an dernier. "Il s'agit de l'une des croissances les plus élevées jamais observées pour cet indice", reconnaît le président de l'Abex, Alain Coppe, qui explique que ce sont essentiellement les prix de l'acier, du bois et des isolants qui ont fait grimper l'indice. "Les assureurs sont tenus d'actualiser la valeur d'indemnité de leur assurance-incendie aux coûts de la construction au moment du sinistre. Mais ils sont toutefois libres de répercuter ou non la hausse de la valeur de l'indemnité sur le montant de la prime et d'y ajouter l'un ou l'autre élément économique", ajoute M. Coppe. Selon lui, 98% des assureurs suivent l'indice pour faire évoluer le montant de leur prime. (Belga)