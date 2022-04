Les primes wallonnes pour le 1er trimestre accessibles: qui y a droit?

Dès mercredi, il sera possible de demander en ligne l'indemnité wallonne réservée aux entreprises et indépendants qui ont souffert durant le premier trimestre de 2022 des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Il restera possible jusqu'au 31 mai d'introduire sa demande, via le site habituel, a annoncé mardi le cabinet du ministre wallon de l'Economie Willy Borsus.



Les indépendants et entreprises concernés sont ceux qui ont dû rester fermés en début d'année, par exemple les discothèques, piscines subtropicales, salles de jeux, etc.

Une grande partie de ces lieux avait déjà pu rouvrir le 28 janvier (début du "code rouge"), mais l'indemnité octroyée sera calculée en fonction du nombre de jours de fermeture forcée sur le 1er trimestre (l'indemnité complète pour un trimestre va de 8.000 à 24.000 euros en fonction du nombre d'ETP).

Les indépendants et PME dont le chiffre d'affaires a fortement pâti des mesures gouvernementales (perte d'au moins 50% par rapport au 1er trimestre 2019) introduire une demande d'indemnité.