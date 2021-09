Les prix de l'énergie explosent: "La hausse devrait se poursuivre jusqu'à la mi-2022"

Les prix de l'énergie n'en finissent pas de grimper. Après le litre de diesel qui battait un nouveau record mardi matin, c'est le prix du gaz qui a flambé un peu plus tard. Il a augmenté de 10% en quelques heures pour atteindre des sommets. Conséquence: certains ménages pourraient débourser 100 euros de plus par mois… Bruno Wattenbergh, notre expert économie, nous livre son analyse ce mercredi matin.

Comment expliquer cette hausse soudaine ?

Tout simplement: la panique. Il y a des traders qui achètent de l'énergie à l'avance, qui anticipent des hausses et des baisses. Quand ils ont vu cette énergie augmenter très rapidement, ils ont déclenché des actes d'achat. Ce qui a entraîné une spirale de hausses.

Cela pourrait-il continuer, s'accentuer ?

La question est plutôt: 'Quand cela va-t-il s'arrêter ?'. La hausse devrait se poursuivre jusqu'à la mi-2022, moment où la croissance va se stabiliser. Car la croissance se nourrit de l'énergie. Donc sur le long terme, toutes les tendances évoquent une lente mais durable tendance à la hausse des prix de l'énergie.

Une facture en augmentation de 100 euros par ménage, vraiment ?

Tout dépend du type de contrat. Il peut être variable ou fixe. Celui qui a souscrit un contrat fixe durant le covid, il n'aura aucune hausse durant la durée de son contrat. Mais on ne sait pas quand ce contrat va se terminer. On peut espérer que c'était un contrat longue durée. Et pour ceux qui dont le contrat arrive à échéance le mois prochain ? S'ils prennent un contrat variable, celui-ci va augmenter tous les trois mois car on l'a dit, on est dans une tendance haussière. S'ils prennent un contrat fixe, ils seront bloqués sur un prix qui restera relativement élevé. Donc c'est un pari. Le seul conseil à donner: si vous dans le cas de devoir renouveler un contrat, ruez-vous sur les comparateurs en ligne (notamment les officiels pour la Wallonie et Bruxelles) pour trouver le contrat qui correspond le mieux à votre consommation, car ce n'est pas le cas de tout le monde.