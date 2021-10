Les prix des carburants ont (enfin) baissé ce matin: pour combien de temps?

Le diesel et l'essence coutent enfin un peu moins cher. Ce n'était plus arrivé depuis le 21 aout.

Les prix de l'essence et du diesel diminuent. Pour un litre d'essence 95 (E10), les consommateurs paieront au maximum 1,733 euro depuis ce samedi, soit 2,1 centimes d'euro de moins qu'auparavant. Le litre de diesel (B7) coûtera au maximum 1,725 euros samedi, après avoir baissé de 2,9 centimes d'euro.

Une première diminution, depuis le 21 aout dernier.

Alors la question que tout le monde se pose est de savoir si la tendance va se poursuivre ? L'avis d'Olivier Neyrinck, directeur technique de la Fédération belge des négociants en Combustibles et Carburants: "C'est la première baisse depuis pas mal de temps et qui fait extrêmement du bien pour le consommateur. Est-ce que ca va durer ? On l'espère. Logiquement, la tendance devrait revenir à une stabilité et peut-être mieux, à une baisse de produits pétroliers."