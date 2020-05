Les prix du gaz et de l'électricité encore en baisse

(Belga) Les prix du gaz et de l'électricité pour les ménages ont encore reculé en mai, ressort-il mercredi des données du régulateur fédéral (Creg).

Le prix annuel moyen pour la consommation d'électricité d'une famille atteint désormais 786 euros, soit 32 de moins qu'en avril et 129 de moins qu'en janvier. Il y a un an, ce montant s'élevait à 918 euros. La tendance à la baisse résulte d'une offre substantielle conjuguée à une demande qui s'est effondrée en raison de la crise sanitaire. Du côté du gaz naturel, le prix annuel moyen pour un ménage est tombé à 882 euros, soit 33 de moins qu'en avril. Il dépassait encore les 1.000 euros en janvier et les 1.300 euros il y a un an. (Belga)