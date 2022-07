Les prix du mazout de chauffage augmenteront ce vendredi

Les prix maxima du mazout de chauffage augmenteront vendredi, annonce le SPF Économie. Plus précisément, le prix maximum du gasoil diesel (application chauffage) atteindra 1,3208 euro le litre (+0,0282 euro) pour moins de 2.000 litres et 1,2889 euro le litre (+0,0281 euro) à partir de 2.000 litres. Les prix maxima du gasoil de chauffage 50S sont également en hausse: à 1,3058 euro le litre (+0,0256 euro) pour moins de 2.000 litres et à 1,2739 euro le litre (+0,0255 euro) à partir de 2.000 litres.