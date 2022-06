Les prix du poisson s'envolent: Yvan, poissonnier depuis 20 ans, explique l'évolution de ses tarifs

Mangez-vous souvent du poisson ? Et avez-vous remarqué combien son prix a augmenté ces derniers mois (environ 10% de plus). Pour le saumon, qui est l'un des poissons les plus consommés par les Belges, c'est même parfois 40% plus cher. Une fois encore, c'est surtout lié à la hausse des prix de l'énergie.

Dans une poissonnerie de Woluwe-Saint-Lambert, les clients ont remarqué des prix au kilo de plus en plus élevés, mais continuent tout de même de s'en offrir. "Le prix est important. On le surveille, mais disons qu'on a l'avantage d'avoir un produit très frais", dit l'un d'entre eux à notre micro.

"Le poisson est déjà assez cher donc, quand on a envie d'en manger, on met facilement un peu plus (d'argent). On en prend un peu moins, mais on ne change pas spécialement ses habitudes", ajoute une cliente.

Yvan est poissonnier depuis 20 ans. Pour lui, si les prix du poisson sont globalement revus à la hausse, c'est directement lié à l'augmentation des prix de l'énergie. "Comme pour tout le monde, c'est dû au carburant. Cela part du bateau, au transporteur,...", indique-t-il. "Ici, il y a beaucoup de frigos, de luminosité, donc effectivement, ça va chiffrer."

Entre les coûts d'expédition plus élevés et les réfrigérateurs et congélateurs qui consomment beaucoup d'énergie, Yvan a dû augmenter ses prix. Dans cette poissonnerie, l'augmentation va de 10 à 30% en fonction de la demande.

"Avant, on était aux environs de 34-36 euros pour le kilo de sole, ça restait un peu stable. Mais maintenant, comme c'est un label rouge écossais qui vient d'un peu plus loin, on est à 41 euros", précise-t-il. "Le dos de cabillaud aussi a augmenté un petit peu, de 34 à 38 euros. Il y a une petite augmentation."

Une augmentation de l'inflation qui s'élève désormais à près de 9% est due en grande partie au prix de l'énergie.