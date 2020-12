Les réseaux sociaux se transforment en plateformes d'e-commerce

Presque tous les réseaux sociaux se lancent dans le commerce en ligne ou essaient.

Est-ce une sorte d’effet Covid ?

Oui et non. Non parce que Facebook a lancé Marketplace il y a 4 années déjà. Mais oui parce que le COVID a accéléré le saut vers l’e-commerce de presque tous les réseaux sociaux et même les applications de messages instantanés comme Whatsapp.

Pinterest a développé sa plateforme en avril de cette année. Instagram a lancé son onglet "Shopping" en juillet. Plus récemment YouTube vient de proposer une fonction shopping permettant à ses utilisateurs de consulter et acheter tout produit présenté dans ses vidéos. TikTok, de son côté vient d’annoncer un partenariat avec le développeur de sites marchands clés sur porte Shopify. Et alors, plus étonnant sans doute, Whatsapp a déclaré vouloir jouer un rôle direct dans la vente en ligne, en proposant des échanges entre acheteurs et vendeurs et même la commande en direct.

Est-ce que ces réseaux sociaux, ou ces messageries, ont vraiment les moyens de concurrencer les géants de l’e-commerce comme Amazon par exemple ?

D’abord, la question ne se pose pas vraiment en terme d’opportunité. Amazon a annoncé hier avoir fait le plus juteux Black Friday de son histoire. Amazon est en progression de 37%. L’e-commerce explose naturellement et là, il est dopé encore plus par le Covid. A la fois les entreprises augmentent la digitalisation de leurs relations clients … et ces clients en redemandent.

Alors imaginez ces réseaux sociaux. Ils vous connaissent très bien car vous y passez beaucoup de temps, vous échangez des messages … on peut dire, avec un sourire bien sûr, qu’il est probable que votre réseau social vous connait mieux que votre conjoint. Comment résister à tenter de vous vendre quelque chose quand on vous connait si bien.

Le temps passé en ligne sur ces réseaux et l’inspiration, la suggestion au bon moment, quand vous êtes réceptif est un merveilleux processus de vente. Aujourd’hui, quand vous vous baladez sur un réseau social, si vous êtes visuellement convaincue d’un produit, vous voulez pouvoir le commander tout de suite …