Les revenus mondiaux des droits d'auteurs en baisse de 1 milliard: la Belgique dans le top 3 des pays qui accusent la plus grosse perte

Les revenus provenant des droits d'auteur ont fortement régressé partout dans le monde en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, selon un rapport publié mercredi par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (Cisac). A l'échelle mondiale, la perte s'élève à un milliard d'euros. En Europe, les trois pays ayant accusé les plus grosses pertes sont l'Italie, la Grande-Bretagne et la Belgique, souligne dans un communiqué la Sabam, société belge des droits d'auteur.

En 2020, les revenus provenant des droits d'auteur ont atteint dans le monde 9,32 milliards d'euros, en perte d'un milliard par rapport à 2019 (- 9,9%). Au niveau européen, la baisse atteint 14,1% ou 800 millions d'euros. Les plus grosses pertes ont été subies en Italie (-31,2%), en Grande-Bretagne (-18%) et en Belgique (-16%).

Sans surprise au vu des confinements, ce sont surtout les droits d'auteur liés aux événements (festival, concert, spectacle, fête...) qui ont chuté, de plus de 45% au niveau mondial en 2020. En Belgique, les droits d'auteur liés aux festivals, concerts et soirées ont baissé de 45% et aux représentations de théâtre et de danse de 42%, précise la Sabam.

Anne-Cécile Collignon, porte-parole de la Sabam expliquait ce matin sur Bel RTL: "En Belgique, on a pris des mesures très rapidement pour lutter contre la crise et la propagation du coronavirus et on les a maintenues très longtemps. Rien que pour les festival, on a raté deux étés complets."

La société belge estime que l'impact de la pandémie devrait se faire ressentir jusqu'à la fin 2022 malgré la reprise du secteur culturel, voire même jusque 2023.

Claude Martin, éditeur et producteur de musique : "C’est maintenant qu’on va surtout ressentir la baisse des droits d’auteur qui n’ont pas pu être perçus en 2020. Ces droits d’auteur sont une rentrée d’argent indispensable. Et pour une société indépendante comme la nôtre: c’est vraiment important. Pour pouvoir rentabiliser nos investissements on compte non seulement sur la bande de support et là on sait que c’est fort en baisse. On compte sur les exploitations digitales, sur les passages radios mais bien entendu aussi énormément sur les droits perçus sur les concerts."

Par ailleurs, la pandémie a eu une influence sur les droits d'auteur issus de la consommation numérique, celle-ci ayant été poussée par les confinements. La demande croissante d'abonnements de vidéos à la demande et l'utilisation de services streaming musical ont poussé les droits numériques, qui représentent désormais un quart des revenus totaux. Les revenus issus de la consommation numérique ont augmenté de 14% en Belgique ou de 8,5 millions d'euros. En Europe, la croissance est également de 14% ou 1,1 milliard d'euros. Cela ne ravit toutefois pas les sociétés de gestion des droits d'auteur car les revenus issus du streaming "n'offrent actuellement pas une juste rémunération aux créateurs, alors que leurs œuvres sont partagées avec des millions de fans de par le monde", dénonce le président de la Cisac, Björn Ulvaeus, également membre du groupe de musique Abba.

La Sabam appelle d'ailleurs à ce propos à une transposition rapide et correcte dans la législation belge de la directive européenne sur le droit d'auteur, "une étape importante vers une juste rémunération pour les œuvres qui sont partagées sur les plateformes internet".