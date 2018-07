Les salaires des fonctionnaires et les allocations sociales devraient bientôt AUGMENTER: voici quand

Les salaires et les allocations sociales sont régulièrement et automatiquement augmentés de 2% lorsque l'inflation (la hausse des prix à la consommation) atteint un certain niveau appelé l'indice pivot. Le Bureau fédéral du Plan a prévu que celui-ci devrait être dépassé au mois d'août. Dès lors, annonce-t-il, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie. Les allocations sociales seraient augmentées de 2% en septembre et les salaires dans la fonction publique suivraient en octobre. Par allocations sociales, on entend notamment les pensions, allocations de chômage ou encore les allocations d'invalidité.

Le Bureau du Plan prévoit aussi qu'une nouvelle hausse n'aura pas lieu en 2019. Et dans le secteur privé ? Les choses sont plus compliquées comme nous l'a expliqué le Bureau du Plan que nous avons joint. Le secteur privé est segmenté en domaine d'activités et pour chacun, les hausses de salaires et règlements de travail sont négociés dans des commissions paritaires qui regroupent des représentants du patronat et des syndicats. Ce sont ces commissions qui décident de la valeur d'une hausse de salaire et du moment auquel elle doit survenir.