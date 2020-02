Les salaires pratiquement GELÉS en Belgique durant la dernière décennie? Un expert explique

Un constat dressé par des syndicats: le salaire moyen en Belgique n'a augmenté que d'1,5% en dix ans, ce qui équivaut presque selon eux un gel des rémunérations. Alors qu'en est-il vraiment?

Une hausse d'1,5% du coût salarial, soit de la rémunération réelle par salarié, c'est peu mais pas surprenant. Les derniers gouvernements ont fait en sorte de limiter la hausse des salaires. Il y a par exemple eu le saut d'index en 2015.

"C'est effectivement la conséquence d'une politique de régression salariale et de contrôle salarial qui a été mis en place depuis une dizaine d'années", estime Robert Vertenueil, le président de la FGBTB.

Autre explication: depuis 2010, beaucoup d'emplois ont été créés dans des secteurs à faible salaire dans l'Horeca, les titres-services ou l'aide à la personne par exemple.

Un chiffre qui cache de très grandes inégalités entre les Belges

"C'est un chiffre qui cache de grandes différences, de très grandes inégalités entre les Belges. La plupart des Belges ont vu leur salaire augmenter de plus de 1,5% au cours de cette période, mais il se fait qu'on a créé beaucoup d'emplois dans des secteurs qui paient très mal et donc ça fait pression à la baisse sur la moyenne", explique Philippe Defeyt, économiste et directeur de l'Institut pour un développement durable.

Les travailleurs ne sont donc pas plus pauvres qu'il y a dix ans, mais il y a plus de travailleurs qui ont des petits salaires. Enfin l'ensemble des éléments qui constituent la rémunération sont pris en compte et corrigés en fonction de l'inflation. La Confédération européenne des syndicats a donc intégré les charges sociales dans son calcul.

"On a diminué les cotisations sociales patronales. Donc le coût salarial moyen diminue", indique Philippe Defeyt.

La Fédération des Entreprises de Belgique précise d'ailleurs que cette hausse d'1,5% du salaire réel moyen correspond à une augmentation de plus de 4% du salaire brut moyen et les Belges ne sont pas les Européens les plus mal lotis. Dans six pays, la rémunération moyenne a baissé. C'est le cas en Italie en Espagne ou encore en Grèce où le salaire a diminué de 15% en dix ans.