Les soldes se sont terminés sans grand succès: pourquoi ne pas solder toute l'année?

Cette année, les soldes d'hiver ont joué les prolongations. Ils se sont terminés dimanche, mais le succès n'était pas total. Dans un tel contexte, on peut se demander pourquoi ne pas continuer les soldes toute l'année.

Notre pays conserve pour l’instant l’objectif de protéger le commerce local qui a souffert ces dernières années. Et il a bien raison, le commerce de détail, c’est non seulement un acteur économique, mais aussi un acteur social et même urbanistique. Il reste un élément structurant des villes et des villages tels que nous les aimons. Si on faisait des soldes toute l’année, ce sont les grosses chaînes et les grandes surfaces, avec leurs moyens financiers et leurs outils de suivi clients, qui en profiteraient pour attirer une partie encore plus importante de parts de marché.

Les soldes, avec les législations sur les ventes à perte ou les lois régionales sur les implantations commerciales sont des garde-fous permettant de rééquilibrer quelque peu le rapport de force entre petit et grand commerce.

Un équilibre de plus en plus précaire, alors qu’un nouveau larron s’est invité dans cette bataille, c’est l’E-commerce, belge, mais aussi les machines de guerre de nos voisins français et hollandais. Et en E-commerce, en pratique, ce sont les soldes toute l’année.

Des soldes plus deux fois par an ?

Cela n'arrivera pas. Surtout avec les périodes de présoldes, appelées aussi périodes d’attente, au cours desquelles les secteurs de l’habillement, de la maroquinerie et des chaussures, ne peuvent annoncer des réductions de prix ou distribuer des bons de valeur. Chaque année, ou au moins une fois au cours de la législature fédérale, le ministre en charge des pratiques du commerce se pose la question ou lance une enquête auprès des commerçants pour éventuellement changer la date des soldes, ou supprimer la période d’attente des soldes, cette fameuse période qui visent à empêcher une concurrence débridée au cours des semaines avant les soldes, et donc de permettre aux commerçants de vendre à prix plein.

Pourquoi changer la date des soldes ?

Parce qu’elle amène à solder des parkas en janvier alors que l’hiver vient de commercer et solder des bikinis début juillet alors que les gens s’apprêtent à partir en vacances. C’est chronologiquement illogique, mais cela correspond à des équilibres subtils dans la vie des commerçants et des consommateurs. En janvier on liquide les gros stocks constitués pour les fêtes et les magasins ont besoin de cash pour commander les nouvelles collections d’été. En juillet, même chose, on a besoin de cash pour commander les collections d’hiver.

Quant au consommateur, il a pris l’habitude de ces périodes qui en plus tombent avant les soldes en France. Quant à la suppression de la période des présoldes, je vois difficilement un gouvernement prendre le risque d’indisposer les commerçants de détail, surtout après ce qu’ils viennent de vivre. Bref, les soldes on en parle beaucoup, mais elle ne risque pas de changer ou d’être supprimée.