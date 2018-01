Les stations-service belges sont prises d'assaut par les Français: "Ça remplit toutes les caisses, les nôtres et celles du gouvernement"

Gros succès pour les stations-service belges le long de la frontière française. Depuis le premier janvier, une hausse de la fiscalité en France a fait grimper les prix des carburants. Les Français sont donc de plus en plus nombreux à venir faire le plein en Belgique. Les pompes y sont littéralement prises d'assaut, comme ont pu le constater Jimmy Méo et Xavier Préyat, envoyés sur place pour le RTL INFO 19H.

A quelques dizaines de mètres de la frontière belge se trouve une station-service belge, où la clientèle française afflue, et d’autant plus depuis quelques semaines : quasiment tous les clients viennent de France. "D'habitude, je le faisais en France, maintenant je préfère venir en Belgique quand même", dit un client. "Ça ne me coûte rien de venir jusqu'ici pour m’alimenter en essence, en cigarettes et tout ça…", dit un autre client, qui explique venir d’autant plus maintenant que le prix a augmenté dans son pays.

Depuis le premier janvier 2018, la fiscalité a changé en France, et le prix des carburants a augmenté. Le diesel a fait un bond de dix centimes, il atteint presque 1€40 en France. Les essences 95 et 98 sont 7 centimes plus cher. "C’est énorme, ce n’est plus possible, donc c’est pour ça que je viens ici", dit une cliente.

Par ailleurs, l’achat de tabac s’additionne à l’achat de carburant dans la station-service frontalière, dans des quantités plus importantes depuis le passage à 2018: "Auparavant, quand ils se déplaçaient jusqu'à chez nous, ils mettaient une quantité moindre, que maintenant, vu qu’il y a une différence de prix intéressante, ça vaut le coup de faire le plein pour eux. Ça remplit toutes les caisses, les nôtres et celles du gouvernement aussi", se réjouit Jean-François Pesin, pompiste.

Ce sont la taxe carbone et celle sur la consommation de diesel qui ont augmenté en France. Le gouvernement veut ainsi aligner le gasoil sur le prix de l’essence d’ici 2021.