Les supermarchés engagent à tour de bras pour les fêtes de fin d'année, malgré la crise sanitaire

Bruno Wattenbergh, expert en économie, est revenu sur la manière dont les supermarchés s'apprêtent à gérer cette période de fête un peu particulière. Ceux-ci se préparent à accueillir de nombreux clients, en dépit de la crise sanitaire. De nombreuses embauches à la clé.

Bruno Wattenbergh: Cela se traduit par des milliers de postes à pourvoir dans les prochaines semaines. On le sait cette période est traditionnellement extrêmement lourde avec des files dans les magasins, des linéaires et des stocks qui se vident très rapidement. Les magasins doivent donc être réapprovisionnés par leurs grandes centrales d’achat et les rayons plusieurs fois par jour par le personnel.



Tout cela malgré le COVID ?



Bruno Wattenbergh: Oui, même s’ils seront en petit comité, les belges vont consommer, acheter de la nourriture, des cadeaux. Et les indispensables mesures de précaution engendrent des besoins accru en personnel, que ce soit pour le nettoyage, pour la sécurité des clients ou encore pour étendre les heures d’ouverture.



Et donc les postes vacants temporaires explosent littéralement.

Ce qui est contre-intuitif ou paradoxal dans cette période économique difficile où beaucoup de gens sont au chômage ?



Bruno Wattenbergh: Oui, si suite à la crise sanitaire, de nombreuses personnes se sont retrouvés au chômage temporaire ou - pire encore - ont perdu leur emploi, les supermarchés font exception à cette règle. Ils affichent des ventes record et vont plus que probablement connaitre une fin d'année sans précédent. Ce que confirme le magazine spécialisé GONDOLA. Raisons pour lesquelles elles engagent à tour de bras.



Vous avez évoqué plusieurs milliers d’engagements Bruno ? C’est considérable !



Bruno Wattenbergh: Oui. L'une des premières enseignes à avoir lancé une vaste campagne de recrutement c’est Colruyt, qui engage à elle seule pas moins de 2.000 travailleurs supplémentaires.



Carrefour a déjà recruté 870 personnes supplémentaires dès le mois passé et prévoit dans les prochains jours de recruter plus ou moins un nombre équivalent.



Sans surprise, les réponse aux offres d’emploi ont rencontré un énorme succès. Chez Colruyt, plus de 5.000 candidatures ont été reçues pour postuler aux 2.000 emplois temporaires et le succès chez Carrefour est du même ordre de grandeur.



Mais pour quels types de fonctions par exemple ?



Bruno Wattenbergh: 15 % de conducteurs en plus sur la route pour assurer la logistique.



Cela va donc être la cohue dans les grands magasins ?



Bruno Wattenbergh: Pas nécessairement, car comme beaucoup de gens vont télétravailler et peuvent mieux organiser leurs temps, les enseignes spéculent sur le fait qu’il y aura moins d’affluence aux heures de pointe. Si c’est le cas, tout bénéfice pour les clients, mais également pour le personnel. Colruyt fait d’ailleurs remarquer que les clients planifient mieux leurs courses que lors du premier confinement. Ce qui laisse à penser que la cohue ne sera pas nécessairement au rendez-vous ce qui est rassurant face aux risques de contamination encore bien présent.