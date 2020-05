Les supermarchés pourront de nouveau faire des réductions

(Belga) Les supermarchés pourront à nouveau faire des réductions et des actions de promotion à partir du 4 mai. L'interdiction qui se trouvait dans les arrêtés ministériels de crise a été retirée dans la nouvelle version publiée jeudi soir au Moniteur belge.

La ministre de l'Economie, Nathalie Muylle, avait déjà indiqué cette semaine qu'elle proposerait au gouvernement de retirer cette mesure imposée au début du confinement afin d'éviter le surstockage par les particuliers. Seules les actions promotionnelles déjà décidées ou exécutées avant le 18 mars étaient autorisées. Des voix s'étaient fait entendre ces derniers jours pour mettre en garde contre l'inflation des prix dans les supermarchés mais aussi contre le dénuement de certaines familles privées de tout ou partie de leurs revenus. "Pour de nombreuses familles qui ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment, les réductions sont en effet importantes en termes de pouvoir d'achat", a expliqué jeudi Mme Muylle en réponse à une question de Christophe Lacroix (PS). Les rapports hebdomadaires du SPF Economie montrent l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Il s'agit toutefois d'une évolution constatée avant le début de la crise. Au mois de mars, les prix des denrées alimentaires ont par ailleurs augmenté moins rapidement en Belgique qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne. Le PS souhaite aller plus loin que la seule réautorisation des promotions et réductions, dont la relance prendra un certain temps. Il plaide pour un rôle plus actif de l'Observatoire des prix et la possibilité d'imposer des prix maximum.