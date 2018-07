Les supermarchés sont sollicités par les banques: ils ont besoin de votre aide pour éviter une pénurie

Les caissières des supermarchés ont bien du mal à vous rendre la monnaie. Elles manquent de pièces en cuivre. Ces petites pièces de 1,2 ou 5 centimes que nous avons tendance à mettre dans une coupelle en arrivant à la maison. Les groupes de distributions nous demandent autant que possible de faire l'appoint quand nous payons en cash.

Les enseignes de grande distribution ont été sollicitées par les banques du pays pour collecter ces pièces de petite valeur auprès des clients qui payent encore en espèce. Le but, c'est d'éviter une pénurie de cette petite monnaie, trop souvent placées dans des tirelires car encombrantes et assez inutiles.

Chez Carrefour, des affichettes ont été placées dans les différents magasins du groupe à l'attention des clients, comme l'explique le porte-parole de Carrefour Baptiste Van Outryve: "Nous demandons pour les quelques clients qui payent encore en espèce et pas par leur carte bancaire, s'ils peuvent nous payer avec le montant exact. Ceci évite de devoir rendre des pièces de 1 et 2 cents aux clients, ou sinon, pour les clients qui ont gardé les pièces de 1 et 2 cents dans un petit pot à la maison de les ramener en magasin comme cela on peut les échanger. De cette façon, nous aurons de nouveau des pièces de 1 et 2 cents."

Notez bien que dans tous les cas, votre monnaie vous sera toujours rendue à la caisse, qu'il s'agisse de pièces de 1, 2 ou 5 centimes. La pénurie n'est pas encore là. Le moment est tout de même venu de faire ses poches et ses fonds de tiroir.