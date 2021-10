Les syndicats satisfaits de l'accord avec la direction de Lidl: "On sera là pour le rappeler"

Un accord a été trouvé entre la direction de Lidl et les syndicats dans le courant de la nuit. Tous les Lidl devraient donc être ouverts au plus tard à 14h ce mardi. Du côté syndical, on se dit satisfait mais on attend que les paroles se transforment en actes.

L'accord semble idéal pour les représentants syndicaux. Ils ont obtenu presque tout ce qu'ils désiraient : augmentation des heures des temps partiels, recrutement et réorganisation du travail. Selon les syndicats, ces améliorations devraient soulager le travail du personnel en magasin. Ils espèrent maintenant que les premiers effets de cet accord se fassent ressentir le plus rapidement possible dans les magasins. "La grève et la pression médiatique ont fait plier le groupe Lidl", confiait ce matin un responsable syndical.

Les travailleurs peuvent-ils pour autant faire confiance à la direction?

Dans le RTL Info 13h, nous avons posé la question à deux représentants.

Delphine Latawiel, responsable nationale "Commerce" de la CNE : "Ce n'est pas une question de confiance. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises sur papier et elles ont été difficilement arrachées. Elles devront être mises en place et si elles ne le sont pas, on sera là pour le rappeler. C'est vraiment ça l'essentiel. Confiance ou pas, c'est l'avenir qui nous le dira".

Christophe Bouvier, permanent "Commerce" pour le SETCA Brabant Wallon : "On va regarder plutôt deux fois qu'une que tout ce qu'il y a dans cet accord soit respecté. Lidl, c'est Lidl... On sait très bien comment est la direction. En 2018, on avait obtenu des choses et pendant trois ans, ils nous ont fait tourner en rond. Et ce qu'on avait obtenu n'a pas été mis en place comme cela aurait dû l'être à l'origine".